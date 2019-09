Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича Атлантида стала лучшим на Венецианском кинофестиваля в программе Горизонты (Вторая по значимости программа после основной, – Ред.).

Лента Атлантида рассказывает о событиях на Донбассе, который вернулся под контроль Украины.

Читайте: Рецензия на фильм Запрещенный: Мертвые не говорят

Главную награду в основной программе кинофестиваля получил Джокер с Хоакином Фениксом. Гран-при завоевала лента Романа Полански Офицер и шпион.

#BiennaleCinema2019

Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:

Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo

— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.