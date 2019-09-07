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Венецианский кинофестиваль: украинский фильм стал лучшим в одной из категорий

Украинский фильм Атлантида стал лучшим в программе Венецианского кинофестиваля Горизонты.

Венецианский кинофестиваль: украинский фильм стал лучшим в одной из категорий

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича Атлантида стала лучшим на Венецианском кинофестиваля в программе Горизонты (Вторая по значимости программа после основной, – Ред.).

Лента Атлантида рассказывает о событиях на Донбассе, который вернулся под контроль Украины.

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Главную награду в основной программе кинофестиваля получил Джокер с Хоакином Фениксом. Гран-при завоевала лента Романа Полански Офицер и шпион.

Ранее Факты ICTV писали, что Warner Bros представили финальный трейлер картины Джокер.

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