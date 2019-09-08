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Счастлива как никогда: Приходько вышла замуж

Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж.

Счастлива как никогда: Приходько вышла замуж

32-летняя певица Анастасия Приходько во второй раз вышла замуж.

Звезда опубликовала фото в своих аккаунтах в соцсетях.

ЧитайтеАнастасия Приходько заявила об уходе со сцены

– Ура! Я счастлива как никогда! – написала она.

Также в сети появились снимки с венчания молодоженов у церкви.

Счастлива как никогда: Приходько вышла замуж / 4 фотографии

Напомним, в мае голливудская актриса Скарлетт Йоханссон сообщила, что выходит замуж за американского комика Колени Жоста.

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