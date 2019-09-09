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Буллинг: Alyona Alyona представила новый клип

Буллинг – остросоциальный клип украинской певицы Alyona Alyona.

Аlyona Alyona

Alyona Alyona представила видео на песню Буллинг.

Украинский реперка презентовала клип на остросоциальную тему буллинга. В нем певица показала проблему травли детей сверстниками в детских коллективах и выступила в защиту обиженных.

Читайте: NY Times назвал Аlyona Alyona одной из самых интересных исполнительниц из Европы

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