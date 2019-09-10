PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Билли Айлиш спела русскую версию Bad Guy из одного слова

Американская певица Билли Айлиш пришла на Вечерний Ургант и спела свой хит Bad Guy на русском языке.

билли айлиш

Билли Айлиш в эфире Вечернего Урганта исполнила русскую версию своего хита Bad Guy. Песня состояла из одного слова – Да.

Певица пришла на шоу после того как приехала в Россию на концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Видео программы было опубликовано спустя две недели.

Читайте: Билли Айлиш презентовала клип из альбома When We All Fall Asleep

Ведущий шоу Иван Ургант рассказал, что поклонников Билли Айлиш называют беляшами и подарил ей инструкцию по приготовлению беляшей и чебуреков.

Также звезда прошла тест Сколько процентов Билли Айлиш в тебе? и набрала максимальный результат.

Напомним, 29 марта, Билли Айлиш выпустила свой первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Его еще до выхода загрузили более 800 тысяч раз.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гигантский шаг к миру: как прошел обмен между Украиной и РФ и реакция мира
Гигантский шаг к миру: как прошел обмен между Украиной и РФ и реакция мира
госдеп
Россия должна немедленно освободить остальных украинцев – Госдеп США
зеленский
Французское издание назвало Киев русским городом
Владимир Цемах - биография
Нидерланды требуют от РФ выдать Цемаха
Мир должен усилить давление на РФ из-за “выборов” в Крыму – МИД
Мир должен усилить давление на РФ из-за “выборов” в Крыму – МИД
Шаг в правильном направлении – НАТО об обмене заключенными
Шаг в правильном направлении – НАТО об обмене заключенными
Транзит газа
Трехсторонние переговоры по транзиту газа договорились провести в сентябре
Магазин одягу
В магазине РФ устроили драку за дешевую одежду
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка