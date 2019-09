Американская певица Билли Айлиш пришла на Вечерний Ургант и спела свой хит Bad Guy на русском языке.

Билли Айлиш в эфире Вечернего Урганта исполнила русскую версию своего хита Bad Guy. Песня состояла из одного слова – Да.

Певица пришла на шоу после того как приехала в Россию на концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Видео программы было опубликовано спустя две недели.

Ведущий шоу Иван Ургант рассказал, что поклонников Билли Айлиш называют беляшами и подарил ей инструкцию по приготовлению беляшей и чебуреков.

Также звезда прошла тест Сколько процентов Билли Айлиш в тебе? и набрала максимальный результат.

Напомним, 29 марта, Билли Айлиш выпустила свой первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Его еще до выхода загрузили более 800 тысяч раз.