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Клип Тимати и Гуфа собрал рекордный 1 млн дизлайков. Его удалили

Российский рэпер Тимати удалил клип на песню Москва, который поставил рекорд по количеству дизлайков.

тимати

Рэперы Тимати и Гуф выпустили клип на песню Москва, который за два дня получил 1 млн дизлайков и стал самым ненавистным клипом русского YouTube.

После этого видео удалили с YouTube-канала.

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К слову, ролик появился на фоне митингов и выборов в Мосгордуму. В песне есть слова и “не хожу на митинги и не втираю дичь” и “хлопну бургер за здоровье Собянина”.

Рэперов обвинили в том, что песня с фразами против митингов и видео сделаны по заказу властей.

Ранее Тимати опроверг, что рекламирует бургеры, спасая свой бизнес (Рэпер владеет сетью заведений Black star burger – Ред.)

– Мне не стыдно, мне не заплатили и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не “переобуваюсь” на потребу толпы. Я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветет! Вижу увеличение турпотоков, мне есть, чем гордиться. По митингам: а ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда ходят, получают деньги? – ответил Тимати на один из комментариев с критикой в своем Instagram.

К слову, украинская рэперша Alyona Alyona представила новый клип.

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