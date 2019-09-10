У звезды реалити-шоу Ким Кардашьян обнаружили сразу две болезни, одна из которых смертельна и неизлечима.

Ким Кардашьян неизлечимо больна, у нее диагностировали красную волчанку и ревматоидный артрит. Звезду ждет длительное обследование и пожизненная терапия.

Кардашьян решила обратиться к врачу после того, как утром не смогла поднять зубную щетку и самостоятельно застегнуть бюстгальтер. Она длительное время чувствовала хроническую усталость, немоту в руках и опухание суставов.

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Справка. Ревматоидный артрит – это хроническое системное аутоиммунное заболевание, поражающее в основном суставы.

Системная красная волчанка – хроническое воспалительное заболевание аутоиммунной природы. Эта болезнь неизлечима, а больной организм можно только поддерживать.

80% людей с таким диагнозом живут не больше 10 лет, еще 60% – 20 лет, и только в редких случаях – 25−30 лет.

К слову, ранее Ким Кардашьян показала подписчикам красные пятна на щеках и под глазами, которые образовались из-за псориаза.