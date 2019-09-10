Pianoбой и Alina Pash презентовали новый клип под названием Первая леди.

Будь такой, какой хочешь быть. Ты и есть первая леди своей жизни – вот главная мысль новой совместной песни Pianoбой ft. Alina Pash.

Перша леді – гимн женскому многообразию и силе духа тех женщин, которые не боятся своей индивидуальности и оригинальности.

– Я не встречал еще ни одной неинтересной женщины. Я вижу, что у каждой из вас есть своя суперсила, неповторимая красота и целый мир возможностей. Цени свою индивидуальность, развивай свои таланты, достигай своих целей – и всегда найдется тот, кто хочет быть рядом с такой, как ты, – говорит автор музыки и текста Дмитрий Шуров.

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– Первая леди – моя ода женскому разнообразию и силе духа женщин, которые меняют наш мир к лучшему,- сказал Шуров.

Также в клипе снялись актриса Елена Кравец, телеведущая Василиса Фролова, травести-дива Данная Нэшнл, чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова, дизайнер Лилия Литковская, бизнесвумен Елена Борисова, волонтер Лина Дешвар, танцовщица Даша Зарубина, основательница фестиваля Кураж-Базар Елена Гудкова, основательница фонда Таблеточки Ольга Кудиненко.

Напомним, во время Шествия Достоинства гимн Украины спели звезды оперной сцены, поп-музыки и хип-хоп культуры, в частности Алина Паш.