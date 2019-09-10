PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Первая леди. Pianoбой и Alina Pash презентовали совместный клип

Pianoбой и Alina Pash презентовали новый клип под названием Первая леди.

Первая леди. Pianoбой и Alina Pash презентовали совместный клип

Будь такой, какой хочешь быть. Ты и есть первая леди своей жизни – вот главная мысль новой совместной песни Pianoбой ft. Alina Pash.

Перша леді – гимн женскому многообразию и силе духа тех женщин, которые не боятся своей индивидуальности и оригинальности.

– Я не встречал еще ни одной неинтересной женщины. Я вижу, что у каждой из вас есть своя суперсила, неповторимая красота и целый мир возможностей.

Цени свою индивидуальность, развивай свои таланты, достигай своих целей – и всегда найдется тот, кто хочет быть рядом с такой, как ты, – говорит автор музыки и текста Дмитрий Шуров.

Читайте: Alina Pash презентовала вторую часть дебютного альбома Pintea

– Первая леди – моя ода женскому разнообразию и силе духа женщин, которые меняют наш мир к лучшему,- сказал Шуров.

Также в клипе снялись актриса Елена Кравец, телеведущая Василиса Фролова, травести-дива Данная Нэшнл, чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова, дизайнер Лилия Литковская, бизнесвумен Елена Борисова, волонтер Лина Дешвар, танцовщица Даша Зарубина, основательница фестиваля Кураж-Базар Елена Гудкова, основательница фонда Таблеточки Ольга Кудиненко.

Напомним, во время Шествия Достоинства гимн Украины спели звезды оперной сцены, поп-музыки и хип-хоп культуры, в частности Алина Паш.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Золотая Жар-птица 2019: кто получил главные премии
Золотая Жар-птица 2019: кто получил главные премии
NK, Mozgi и Pianoбой: участники Золотой Жар-птицы 2019
NK, Mozgi и Pianoбой: участники Золотой Жар-птицы 2019
Скрябин жив! Украинские артисты поделились воспоминаниями о Кузьме
Скрябин жив! Украинские артисты поделились воспоминаниями о Кузьме
Карабкаюсь, как Брюс Ли: Pianoбой рассказал о курьезе на концерте
Карабкаюсь, как Брюс Ли: Pianoбой рассказал о курьезе на концерте
Клип с украинскими школьниками: Pianoбoй выпустил песню Підручник
Клип с украинскими школьниками: Pianoбoй выпустил песню Підручник
Музыкант группы Pianoбой попал в серьезное ДТП
Музыкант группы Pianoбой попал в серьезное ДТП
Булінг у школі
Все що тебе не вбиває – новый клип Pianoбой о буллинге в школе
Pianoбой отпраздновал победу на YUNA-2018 обнаженным
Pianoбой отпраздновал победу на YUNA-2018 обнаженным
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка