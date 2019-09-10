В день рождения Александра Довженко Факты ICTV предлагают вспомнить лучшие работы гениального украинского режиссера.

Александр Довженко считается классиком украинского кино и одиним из самых влиятельных кинематографистов Европы. Фигура Довженко в украинской культуре многомерная – он не только режиссер, но и прозаик, драматург и наставник для поколений кино- постановщиков.

Топ-5 фильмов Довженко

Земля

Легендарная картина Довженко, которая принесла ему мировую славу. Земля считается настоящим гимном труда, земледелию и человеку.

Довженко первый в мировом кино выразил мировоззрение нации хлеборобов и снял предельно простую но очень драматическую историю крестьянской семьи в эпоху коллективизации.

Мировые критики называли Довженко Гомером кинематографа в то время как в Советском Союзе картину запретили до 1958 года.

Звенигора

Одна из ранних полнометражных работ Довженка уже отличилась впечатляющей операторской работой и постановкой. В Звенигоре вместилась и мистика, и экшен, и драма о братьях, оказавшихся в разных политических силах.

В фильме соединены как личная философия режиссера, граничившая с пантеизмом, так и передовые арт-движения своего времени — экспрессионизм, с которым Довженко ознакомился в Германии, и сюрреализм.

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Щорс

Историко-революционная лента с обилием великолепно поставленных батальных сцен рассказывает о полководце Николае Щорсе, легендарном герое гражданской войны. Действие происходит на Украине в 1919 году, когда войска красных шли к Киеву и предстояли бои с войсками Петлюры и Драгомирова.

Не смотря на то, что съемку картины заказал сам Сталин, Александр Петрович перехитрил вождя и поставил большевистский фильм на украинском фоне. Довженко наполнил картину народными песнями, танцами. В ленте много юмора и сарказма, трагического и комического, а персонажи напоминают героев повести Николая Гоголя “Тарас Бульба”.

Арсенал

Арсенал Довженко наполнен метафоричностью, символизмом, гротеском, гиперболизированными героями и карикатурными “врагами революции”. Он имеет мало отношения к истории, а скорее наполнен образами и сюрреализмом.

Сумка дипкур’єра

Довженко снял один из первых остросюжетных детективов в украинском кино, используя приемы немецкого эксперессионизма.

Сюжетной основой картины была борьба вокруг оставшейся после смерти дипкурьера сумки с дипломатической почтой. Сочувствующие СССР рабочие захватывают сумку и тайно передают ее матросам парохода, направляющегося в Ленинград.

Агенты разведки прилагают все усилия, чтобы захватить сумку. Матросы в свою очередь проявляют чудеса находчивости, пряча ее в самых невероятных местах и стремясь во что бы то ни стало доставить в СССР в целости и сохранности. Здесь же Довженко, единственный раз за всю карьеру, появляется в роли кочегара.

К слову, 5 сентября на экраны вышел новый украинский фильм Запрещенный. Факты ICTV уже просмотрели картину и подготовили рецензию.