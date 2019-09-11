Самым провальным фильмом за всю историю Голливуда назван Джон Картер.

Самым провальным в истории современного кинематографа фильмом названа приключенческая кинолента 2012 года Джон Картер.

Режиссером кинокартины выступил Эндрю Стэнтон, это детище киностудии Disney. Фильм рассказывает об американском военном Джоне Картере, который борется за свободу народов Марса.

В прокате фильм собрал всего $284 млн при бюджете в более чем $363,7 млн.

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При этом итоговые финансовые потери составили $136,6 млн.

До этого самым провальным фильмом был Остров головорезов 1995 года, собравший лишь $10 млн при бюджете в $95 млн.

К слову, украинский фильм Атлантида стал лучшим в программе Венецианского кинофестиваля Горизонты.

Источник: The Hollywood Reporter