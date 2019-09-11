Дилер реальности – литературный дебют болгарского писателя Николаса Димитрова. Обложкой книги стал The Maneken – Евгений Филатов – украинский музыкант, композитор и саунд продюсер.

Дилер реальности – футурологический триллер о корпоративном шпионе, который становится мессией первой цифровой религии в мире.

– Каждый из нас сейчас создатель и дилер реальности. Мы ежедневно предлагаем, продаем, рекламируем совершенную цифровую иллюзию. The Maneken это делает с помощью музыки. В эпоху digital мы можем управлять миром и все обречены на вечную жизнь. В этом контексте лицо на обложке – символ того, что каждый из нас может стать брендом или даже Богом, – отмечают издатели.

Издательство Фабула гарантирует, что это самый скандальный релиз года.

Дилер реальности не церемонится с мировыми религиями, не брезгует предлагать секс при приеме на работу, проводит порнографический эксперимент над миллионами людей и распространяет цифровые наркотики. Несмотря на то, что книга ориентирована на аудиторию 18+, над иллюстрациями к роману работала 13-летняя девочка.

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Дилер Реальности – это не только литературное произведение, это арт-объект в стиле киберпанк, которому присущи провокация и вызов.

В беспрецедентной манере роман заставляет читателя задуматься, где в цифровом обществе проходит грань между дозволенным и запретным, вымыслом и реальностью. Уже с первых страниц романа автор делится основными шагами к просветлению.

Шаг первый – наплевать на то, что о тебе говорят.

Шаг второй – наплевать, что о тебе думают.

Шаг последний – решить для себя, кто ты – пассивный созерцатель, ушлый дилер или творец реальности.

Аннотация романа Дилер реальности

Сингапур недалекого будущего превратился в мировую столицу бизнеса и технологий. Потребление достигло предела, мораль вышла из моды, религии превратились в фастфуд. Человечество погрязло в развлечениях, разврате и наркотиках.

У элиты появился новый вид развлечений – Персональная Реальность, в которой можно воплотить любую самую порочную и преступную фантазию. Корпоративный шпион Золтан Варго получает задание проникнуть в недра корпорации, создающей персональные реальности, чтобы выяснить суть зловещего проекта, но сам оказывается втянут в дьявольскую игру.

Порнографический эксперимент над миллионами людей и запуск первой в мире цифровой религии ломают все его планы, и Золтан открывает для себя одну потрясающую истину…

Об авторе

Николас Димитров родился и вырос в Болгарии. Свое детство до 12 лет провел в детском доме. Встреча с Иоанном Павлом ІІ и Джорджем Соросом изменила судьбу 16-летнего юноши, ученика гимназии древних языков и культур.

Дальнейшее образование автор получил в университетах Брюсселя, Вашингтона и Буэнос-Айреса. Яркий представитель движения New Age, путешественник по местам Силы, одинаково комфортно чувствующий себя в горах тибета и на фестивале Burning Man.

Полиглот, владеющий 11 языками.

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