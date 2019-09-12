Телеканал ICTV и агрохолдинг МХП начали совместный проект Прими решение в пользу природы, в рамках которого ведущий телеканала Антон Равицкий в течение 21 дня будет менять свои потребительские привычки ради экологии планеты.

В рамках совместного проекта телеканала ICTV и агрохолдинга МХП Прими решение в пользу природы ведущий телеканала Антон Равицкий начал 21-дневный марафон, в ходе которого он показывает, как отказываясь от нерационального потребления и используя продукты, не вредящие экологии, каждый из нас может сделать свой посильный вклад в сохранение экологии планеты.

В первый день ведущий призвал отказаться от использования стаканчиков в кофейнях. Приходите со своей кружкой – и экологии поможете, и сэкономите!

Во второй день флешмоба Равицкий отказался от обычных пластиковых соломинок и перешел на многоразовые, в третий день ведущий отдал предпочтение тексту в онлайн, а не напечатанному на бумаге. В четвертый день он призвал сортировать мусор и начал собирать пластиковые бутылки во время пробежки. В пятый день ведущий призвал беречь воду и выключать кран, когда чистишь зубы.

Антон, который уже начал менять свое потребительское поведение в пользу эко-ориентированности, и активно делится своими наблюдениями и опытом в соцсетях, рассказал:

– На первых парах изменение собственных потребительских привычек — это трудно и непривычно. Но со временем это оказывается не столь сложно, и превращается в новые привычки, которые помогают сохранить экологию, снизить нерациональное потребление, уменьшить потребление не возобновляемых ресурсов, а также использование в повседневности продукции и материалов, вредящих природе.

На основании собственного опыта Антон Равицкий совместно с телеканалом ICTV и агроиндустриальным холдингом МХП бросил вызов пользователям соцсетей, и запустил ставший популярным среди пользователей эко-челлендж с хэш-тэгом #GREENCHALLENGE.

– Приобщиться к спасению планеты может каждый из нас. Это не требует много времени или каких-то особых усилий или средств. Достаточно просто желания — завести несколько полезных привычек, спасающих экологию планеты, и сделать их частью своей жизни, — рассказали организаторы эко-челленджа, — Комментируйте, делитесь собственным примером и рекомендациями в сетях — и обязательно ставьте соответствующий хэштег. Вы сможете не просто сделать планету лучше, но и получите шанс попасть на церемонию награждения лучших блогеров страны.

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Организаторы социальной акции Прими решение в пользу природы напоминают, что по прогнозам ученых, у человечества осталось всего лишь около 10 лет на изменение своих потребительских привычек и технологий. И если сейчас каждый житель планеты не задумается над изменением своих привычек, к 2050 году человечество перешагнет точку “невозврата — тогда спасти Землю уже не удастся.

– Мировые корпорации массово озаботились вопросами экологии. В своем производстве они переходят на использование энергии из возобновляемых источников, активно внедряют технологии переработки собственных отходов, устраивают масштабные кампании по сохранению окружающей среды. Такие тенденции активно перенимают и украинские предприятия. Например, агрохолдинг МХП способствует минимизации выбросов загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов, снижает концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах и реализует проекты для утилизации собственных отходов, — привели журналисты ICTV примеры ответственного отношения компаний-гигантов к окружающей среде и использованию ресурсов.

Согласно результатам влиятельных отраслевых исследований, агрохолдинг МХП известного украинского бизнесмена Юрия Косюка лидирует в аграрном секторе по объему капитальных инвестиций в эко-проекты, общая стоимость которых за последние несколько лет приближается к отметке миллиард гривен. Холдинг пять раз подряд признан лидером в номинации Системный подход к управлению и внедрению более чистых технологий производства, а его производства и технологии обладают сертификатами, признающими экологичность всей производственной цепочки крупнейшего вертикально интегрированного производителя и экспортера мяса курицы.

К слову, Украина чуть ли не единственная страна в Европе, которая до сих пор не внедрила обязательный экологический мониторинг.