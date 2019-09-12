Популярный украинский певец Дмитрий Монатик презентовал клип на песню Каждый раз.

Украинский певец Monatik выпустил клип на композицию Каждый раз.

– Эта видеоработа о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри, – отметил артист.

Также он добавил, что у мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается.

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– Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше, – добавил Monatik.

Ранее Факты ICTV писали, что Pianoбой и Alina Pash презентовали новый клип под названием Первая леди.