O.Torvald и Юлия Юрина представили совместную видеоработу на песню Роздягни мене.

Группа O.Torvald и солистка бэнда YUKO Юлия Юрина выпустили клип на песню Роздягни мене.

Презентация трека состоялась еще на фестивале Atlas Weekend. Тогда общее исполнение песни закончилось поцелуем Жени Галича и Юли Юриной.

Фронтмен O.Torvald Женя Галич признался, что музыка для композиции родилась, когда он мылся в душе.

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Уже с несколько минут он решил, что лучше, чем Юлия Юрина ее никто не споет.

– Не могу объяснить, почему именно она, наверное, это было интуитивное решение. Я просто понимал, что, кроме нее, этот трек не сделает никто другой. Она очень много привнесла своих идей и мыслей, это полноценная коллаборация двух артистов, – прокомментировал Женя Галич.

Ранее Факты ICTV писали, что Pianoбой и Alina Pash презентовали новый клип под названием Первая леди.

Фото: otorvald