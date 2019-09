Heut ist ein schöner Tag Am Himmel fliegen bunte Drachen Boote schwimmen auf dem See Wir könnten so viel machen Wir wollen nichts versäumen Wollen nichts verpassen Doch du bleibst einfach liegen Auf dem Bett, dem nassen

Сегодня прекрасный день В небе летают воздушные змеи Лодки плывут по реке Мы бы могли так много сотворить Мы не хотим ничего пропускать Не хотим ничего пропускать Но ты просто продолжаешь лежать В кровати, в мокрой кровати