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Пока смерть не разлучит нас: Собчак вышла замуж за Богомолова

Российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж во второй раз.

Пока смерть не разлучит нас: Собчак вышла замуж за Богомолова

Российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

– Мне кажется, я готова к главному дню! – написала Собчак под снимком в свадебном платье.

После в сети появилась информация, что пара уже расписалась в Грибоедовском дворце бракосочетаний.

Читайте: В семье Собчак пополнение – родилась девочка

Молодожены уехали на катафалке с надписью “пока смерть не разлучит нас”.

 

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, в июне Собчак развелась с Максимом Виторганом.

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