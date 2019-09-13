На третьей неделе проекта Зважені та щасливі 9 один участник уехал домой худеть. Кто покинул шоу – читайте на Фактах ICTV.

На телеканале СТБ 12 сентября вышел третий выпуск реалити-шоу Зважені та щасливі 9, по итогам которого проект покинула девушка.

Ведущая Анита Луценко подготовила для участников тест на отношения. Она превратила женские антибонусы – плюс один, два и три килограмма – на 1000 кал, 2000 кал и 3000 кал соответственно.

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Мужчины должны были их отработать, чтобы спасти партнершу от вылета.

За желтой линией оказались две команды – синие и красные.

В итоге проект покинула Инна Мазура. Девушке 29 лет и она пришла на проект с весом в 100 кг. Инна работает продавцом в киоске сигарет.

Напомним, в первом выпуске Зважені та щасливі 9 покинула Екатерина Лукьяшко.