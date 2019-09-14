14 сентября День украинского кино. Факты ICTV подготовили подборку самых громких премьер 2019 года.
Факты ICTV ко Дню украинского кино подготовили 7 лучших фильмов отечественного производства.
Гуцулка Ксеня
Это украинский фильм-мюзикл 2019 режиссера Елены Демьяненко, снятый по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича.
Фильм вышел в широкий украинский прокат 7 марта 2019.
Іловайськ 2014. Батальйон Донбас
Это полнометражный художественный фильм режиссера Ивана Тимченко о боях за Иловайск во время войны в Донбассе.
Премьера фильма – 29 августа 2019 года.
Заборонений
Это художественный полнометражный фильм о жизни и загадочной смерти известного поэта-шестидесятника, правозащитника, Героя Украины Василия Стуса. В сюжет кинокартины легла его борьба с советской системой.
События фильма разворачиваются в последние дни жизни поэта в 1985 году. Режиссером фильма выступил Роман Бровко, авторами сценария – Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов.
Премьера фильм состоялась 5 сентября 2019 года, ко Дню памяти поэта. Сейчас фильм еще идет в кинотеатрах, так что можно насладиться просмотром нового украинского кино на широком экране.
Сквот32
Это молодежная романтическая драма режиссера Саши Лидаговского.
Премьера фильма в Украине и мире состоялась 11 апреля 2019 года.
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Думки мої тихі
Режиссер фильма Антонио Лукич. В кинокартине рассказывается о молодом звукорежиссера Вадиме, который планирует эмигрировать в Канаду. Но перед отъездом хочет записать голос редкой птицы в горах на Закарпатье.
Фильм получил специальную награду от жюри 54-го Карловарского международного кинофестиваля.
Додому
Украинский драматический фильм 2019 года, полнометражный режиссерский дебют Наримана Алиева с Ахтемом Сейтаблаевым в главной роли.
Мировая премьера картины состоялась 22 мая 2019 на 72-м Каннском международном кинофестивале. Лента приняла участие в конкурсной программе Особый взгляд.
23 августа 2019 Украинский оскаровский комитет выбрал этот фильм в качестве национального претендента от Украины на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.
U311 Черкаси
Художественный фильм режиссера Тимура Ященко об обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте Донузлав в марта 2014 года во время аннексии Крыма.
Мир увидел фильм 16 июля 2019 года на ОМКФ 2019. В украинском широкий прокат лента должна выйти 27 февраля 2020 года.
К слову, Факты ICTV собрали самые интересные детали истории отечественного кинематографа и лучшие фильмы.