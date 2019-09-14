PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Про любовь, войну и эммигрантов: топ-7 украинских фильмов

14 сентября День украинского кино. Факты ICTV подготовили подборку самых громких премьер 2019 года.

Про любовь, войну и эммигрантов: топ-7 украинских фильмов

Факты ICTV ко Дню украинского кино подготовили 7 лучших фильмов отечественного производства.

Гуцулка Ксеня

Это украинский фильм-мюзикл 2019 режиссера Елены Демьяненко, снятый по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича.

Фильм вышел в широкий украинский прокат 7 марта 2019.

Іловайськ 2014. Батальйон Донбас

Это полнометражный художественный фильм режиссера Ивана Тимченко о боях за Иловайск во время войны в Донбассе.

Премьера фильма – 29 августа 2019 года.

Заборонений

Это художественный полнометражный фильм о жизни и загадочной смерти известного поэта-шестидесятника, правозащитника, Героя Украины Василия Стуса. В сюжет кинокартины легла его борьба с советской системой.

События фильма разворачиваются в последние дни жизни поэта в 1985 году. Режиссером фильма выступил Роман Бровко, авторами сценария – Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов.

Премьера фильм состоялась 5 сентября 2019 года, ко Дню памяти поэта. Сейчас фильм еще идет в кинотеатрах, так что можно насладиться просмотром нового украинского кино на широком экране.

Сквот32

Это молодежная романтическая драма режиссера Саши Лидаговского.

Премьера фильма в Украине и мире состоялась 11 апреля 2019 года.

Читайте: Топ-5 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть в пятницу 13

Думки мої тихі

Режиссер фильма Антонио Лукич. В кинокартине рассказывается о молодом звукорежиссера Вадиме, который планирует эмигрировать в Канаду. Но перед отъездом хочет записать голос редкой птицы в горах на Закарпатье.

Фильм получил специальную награду от жюри 54-го Карловарского международного кинофестиваля.

Додому

Украинский драматический фильм 2019 года, полнометражный режиссерский дебют Наримана Алиева с Ахтемом Сейтаблаевым в главной роли.

Мировая премьера картины состоялась 22 мая 2019 на 72-м Каннском международном кинофестивале. Лента приняла участие в конкурсной программе Особый взгляд.

23 августа 2019 Украинский оскаровский комитет выбрал этот фильм в качестве национального претендента от Украины на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

U311 Черкаси

Художественный фильм режиссера Тимура Ященко об обороне одноименного морского тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте Донузлав в марта 2014 года во время аннексии Крыма.

Мир увидел фильм 16 июля 2019 года на ОМКФ 2019. В украинском широкий прокат лента должна выйти 27 февраля 2020 года.

К слову, Факты ICTV собрали самые интересные детали истории отечественного кинематографа и лучшие фильмы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

кіно
Украинское кино: достижения и топ-5 лучших фильмов
Из Венеции в Торонто: фильмы, снятые при участии Украины, покажут на кинофестивале
Из Венеции в Торонто: фильмы, снятые при участии Украины, покажут на кинофестивале
фільм заборонений
Рецензия на фильм Запрещенный: Мертвые не говорят
На Венецианском кинофестивале 2019 покажут 3 ленты, созданные при участии Украины
На Венецианском кинофестивале 2019 покажут 3 ленты, созданные при участии Украины
Кіборги
Топ-5 украинских фильмов ко Дню независимости Украины
Додому 2019
Украинский фильм Домой вошел в лонг-лист Европейской киноакадемии
Украинский сериал Крепостная бьет рекорды в Польше – причина
Украинский сериал Крепостная бьет рекорды в Польше – причина
Украинская анимация впервые попала в программу фестиваля во Франции
Украинская анимация впервые попала в программу фестиваля во Франции
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка