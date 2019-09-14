Украинская актриса в Голливуде Иванна Сахно в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала об опыте работы в составе жюри на ОМКФ 2019, отношениях с Милой Кунис, сотрудничестве с украинскими режиссерами и Украине.

Во вторую субботу сентября Украина отмечает День украинского кино. В свое время немало украинсцев отправились покорять мекку мирового кино – Голливуд, и некоторым это удалось – Ольга Куриленко, Вера Фармига, Мила Кунис и Иванна Сахно.

Факты ICTV предлагают вашему вниманию интервью с украинской и голливудской актрисой Иванной Сахно, которая на десятом Одесском кинофестивале вошла в состав жюри Международной конкурсной программы вместе с ирландским актером Бэрри Уордом, бельгийским режиссером Петером Бросенсом, грузинским режиссером Наной Эквтимишвили и директором кинофестиваля в Карловых Варах Карелом Охом.

21-летнюю Иванну Сахно украинский зритель может помнить по картине Иван Сила (реж. Виктор Андриенко), блокбастере Тихоокеанский рубеж 2 (реж. Стивен С. ДеНайт) и Шпион, который меня бросил (от режиссера Сьюзен Фогель).

В 15-летнем возрасте Иванна вместе с родителями переехала в США, где закончила престижную школу театра и кино Ли Страсберга.











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В эксклюзивном интервью сайту Фактам ICTV Иванна поделилась первым опытом в роли жюри, планами на будущее и сотрудничеством с украинскими режиссерами.

Вы впервые в роли жюри. Как это – оценивать работы своих коллег по цеху?

— Это, конечно, очень важный опыт. Как только я узнала, что буду ехать в Одессу на кинофестиваль, сразу появилось чувство ответственности и интереса, с кем я буду сотрудничать. Вместе со мной в жюри очень умные, талантливые люди с обширным кругозором. После просмотра фильмов было интересно их обсуждать, где мы соглашались по некоторым деталям, а где-то нет. Для меня это открывало что-то новое, даже насчет фильмов.

С кем из режиссеров хотелось бы больше всего поработать в будущем?

— Конечно, есть классики, которых мы все знаем, с которыми хочется поработать – Дэвид Линч, Мартин Скорсезе – это те люди, на фильмах которых я росла. Но также есть молодые кинематографисты, которые только начинают и с ними сотрудничество также очень нужное и интересное.

Например, израильская режиссер Альма Харел, которая родилась в Израиле и переехала в Лос-Анджелес. Она также начинала с нуля, а сейчас помогает другим женщинам-режиссерам, разрабатывая платформу для коллаборации и создания проектов. В этом году ее фильм Honey Boy (2019) выходит в широкий прокат, и я думаю, что все будут от него в восторге.

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В Шпион, который меня бросил вы работали вместе с Милой Кунис. Как сложились ваши отношения?

— Прекрасно, ведь нас объединяет не только то, что мы работали над одним проектом, но и наше детство и страна, с которой мы приехали. Даже такие детали, как кинотеатр Украина в Черновцах – она ​​вспомнила, что в детстве там смотрела фильмы со своей семьей, так же, как и я. Такие мелкие детали нашей жизни очень ценные. Мила понимает украинский, хотя и общается на русском, поскольку с детства это был выбор ее родителей, на каком языке разговаривать. Как и ее муж Эштон Кутчер, она хочет, чтобы их дети могли разговаривать на языке, на котором Мила выросла.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ashton Kutcher (@aplusk) 12 Кві 2019 р. о 2:50 PDT

Ваши знакомые украинские актеры не просят помощи или совета, как стартовать в Голливуде?

— Конечно – это привычная тема в разговоре с моими друзьями, поэтому я в них тоже спрашиваю о вещах, которые меня интересуют. Спрашивают, как начать и как закрепиться за рубежом в актерском ремесле.

Готовы к сотрудничеству с украинскими режиссерами?

— Это было всегда моим желанием – сотрудничать с украинскими режиссерами, и это случилось. Фильм, в котором я снялась у украинского режиссера – это продукция Украины и Америки, и однажды вы сможете его увидеть.

Есть ли фильмы, от которых вы отказываетесь и почему?

— Конечно есть. Это зависит от проекта, и причины разные – несовпадение в мировоззрениях с командой.

Актер должен понимать, что есть проекты неправильные

Каждый проект начинается со сценария. Иногда его пишут 10, 20 лет — это время. И актер должен понимать, что не каждый проект для тебя является возможным. Если ты полностью не чувствуешь его, то лучше дать шанс человеку, для которого этот проект будет более нужным.

На радикальные изменения во внешности готовы ради роли?

— Для меня это является очень интересной чертой работы над героем. Я уже отрезала себе волосы, у меня они раньше были длинными. Также я потеряла много веса ради фильма Шпион, который меня бросил. Это все неотъемлемая часть актерской профессии.

Что говорят об Украине в США? И следите ли вы за ситуацией в Украине?

— Конечно, слежу, возможно, не так часто мне приходится читать какие-то статьи на украинском, но это тема особенно сейчас политическая и является неотъемлемой частью разговора с моими друзьями. Хотелось бы конечно, чтобы в США больше говорили об Украине.

Что делает вас счастливой?

— Исландия, саморазвитие, которое помогает мне понимать себя лучше как человека. А еще меня делает счастливой борщ, честно. Борщ меня приводит в состояние дзена, только я беру первую ложечку борща — все проблемы мира отходят на второй план.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivanna Sakhno (@ivannasakhno) 31 Сер 2018 р. о 12:07 PDT

Мария Степанюк