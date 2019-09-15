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Х-фактор: мужчина из Днепра поразил зрителей

Участник шоу Х-Фактор поразил судей и зрителей песней Я слушал дождь.

Х-фактор: мужчина из Днепра поразил зрителей

Стартовал десятый сезон известного песенного шоу Украины Х-Фактор, и уже в начале сезона житель Днепра вызвал шквал оваций, спев песню Григория Лепса Я слушал дождь.

Выступление парня произвело фурор и судьи вместе с залом были в восторге. Иван прошел в следующий этап.

Читайте: Х-фактор 10: кто будет в жюри и когда старт проекта

Напомним, победителем Х-фактор 8 стал Миша Панчишин.

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