PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Охотники за привидениями: продюсер рассекретил детали сюжета

Стали известны подробности третьего фильма проекта Охотники за привидениями.

Охотники за привидениями: продюсер рассекретил детали сюжета

Сюжет третьего фильма Охотники за привидениями разворачивается в небольшом городке, куда приезжает сейсмолог. Его цель проверить сообщения о подозрительных землетрясениях.

В городке живут мать с сыном и дочерью и они считают, что вокруг происходит что-то странное.

Читайте: Двигают предметы и нападают. 7 самых страшных призраков, попавших на видео

Подробности фильма рассекретил продюсер картины Айван Райтман.

Он также подтвердил, что в фильме появится Дэн Экройд, который сыграл доктора Рэймонда Стэнза в оригинальных Охотниках за привидениями.

К слову, 5 сентября в Украине вышел на широкие экраны фильм Оно 2. Факты ICTV подготовили рецензию на новинку кинематографа.

Источник: Comicbook

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Владимир Зеленский
Окончательный обмен пленными: что ждет Зеленский от встречи нормандской четверки
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.09.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.09.2019)
госбюджет 2020
Госбюджет-2020: рост ВВП превысит 3%
Андрій Богдан
Богдан прокомментировал слова депутатов Слуги народа о давлении со стороны Офиса президента
В Винницкой области легковушка выехала на встречную полосу и протаранила такси – трое погибших
В Винницкой области легковушка выехала на встречную полосу и протаранила такси – трое погибших
Дмитро Разумков
Пропорциональная система с открытыми списками – каким будет новый Избирательный кодекс
Андрій Богдан
Богдан не исключает возможность баллотироваться в мэры Киева
Электрошокер и угрозы изнасилования: Балух рассказал о пытках в РФ
Электрошокер и угрозы изнасилования: Балух рассказал о пытках в РФ
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка