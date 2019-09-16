Стали известны подробности третьего фильма проекта Охотники за привидениями.

Сюжет третьего фильма Охотники за привидениями разворачивается в небольшом городке, куда приезжает сейсмолог. Его цель проверить сообщения о подозрительных землетрясениях.

В городке живут мать с сыном и дочерью и они считают, что вокруг происходит что-то странное.

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Подробности фильма рассекретил продюсер картины Айван Райтман.

Он также подтвердил, что в фильме появится Дэн Экройд, который сыграл доктора Рэймонда Стэнза в оригинальных Охотниках за привидениями.

К слову, 5 сентября в Украине вышел на широкие экраны фильм Оно 2. Факты ICTV подготовили рецензию на новинку кинематографа.

Источник: Comicbook