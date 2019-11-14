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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Нацотбор на Евровидение 2020 – билеты на концерт поступили в продажу

Стартовала продажа билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.

Нацотбор на Евровидение 2020 – билеты на концерт поступили в продажу

Билеты на полуфиналы Нацотбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020, поступили в продажу.

Стоимость билетов от 320 грн.

Ведущим прямых эфиров Нацотбора станет Сергей Притула, а музыкальным продюсером Руслан Квинта.

Читайте: Спрошу о формуле Штайнмайера: Притула будет вести нацотбор на Евровидение-2020

Нацотбор будет проходить во Дворце культуры КПИ.

Купить билеты на Нацотбор можно по ссылке.

Как сообщалось, отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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