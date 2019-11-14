Стартовала продажа билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.
Билеты на полуфиналы Нацотбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020, поступили в продажу.
Стоимость билетов от 320 грн.
Ведущим прямых эфиров Нацотбора станет Сергей Притула, а музыкальным продюсером Руслан Квинта.
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Нацотбор будет проходить во Дворце культуры КПИ.
Купить билеты на Нацотбор можно по ссылке.
Как сообщалось, отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.