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Courage: Селин Дион презентовала новый альбом

Канадская певица Селин Дион выпустила новый альбом Courage.

селин дион

В альбом Селин Дион – Courage вошли 20 песен. На обложке пластинки певица стоит в красном платье на фоне костра.

Courage является 12 альбомом исполнительницы.

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В альбоме Дион поет о принятии себя, храбрости, силе и радости возвращения к жизни.

Напомним, 22 октября группа Бумбокс выпустила четвертый видеоклип в рамках промокампании альбома Тайный код: Рубикон.

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