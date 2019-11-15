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Латекс и огонь – MARUV выпустила зажигательный клип на песню Don’t Stop

Украинская певица MARUV опубликовала новый клип на песню Don’t Stop.

Латекс и огонь – MARUV выпустила зажигательный клип на песню Don’t Stop

Популярная певица MARUV презентовала клип на трек Don’t Stop, который войдет в новый мини-альбом Hellcat Story.

Читайте: Буду ездить куда захочу и как захочу – MARUV о скандале с премией MTV

На видео танцоры в кожаных куртках вместе с MARUV танцуют на песке на фоне огромного костра.

Режиссером клипа выступила Яна Чаплыгина.

Накануне MARUV представила клип на песню To Be Mine, которая также войдет в состав Hellcat Story.

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