14 ноября в прокат вышел фильм о реальном соревновании Ford и Ferrari. Факты ICTV уже посмотрели эту драйвовую ленту и делятся впечатлениями.

На семи тысячах оборотов в минуту машина становится невесомой и остается только тело, которое пронизывает пространство и время.

Сюжет

Фильм Аутсайдеры рассказывает реальную историю того, как в начале 1960-х компания Ford переживала не лучшие времена. Подросло молодое поколение американцев, не знавших сложностей послевоенных лет и уже не желавших ездить на скучных черных авто производства Форда. Им яркие спорткары подавай.

Чтобы активизировать продажи, американский автогигант придумал дорогой и эффектный маркетинговый ход – отождествить марку Ford с победой. И не где-нибудь, а на самых престижных европейских гонках – 24-часовом соревновании на выносливость во французском Ле-Мане.

Было лишь несколько препятствий. В последние годы гонки выигрывали исключительно итальянцы под руководством Энцо Феррари, чьи болиды напоминали совершенные космические корабли. Поэтому Форду нужно было всего-навсего построить с нуля идеальный автомобиль и найти пилота, способного бросить вызов итальянским гонщикам.

За эту задачу взялись автоконструктор-новатор Кэрролл Шелби и британский гонщик Кен Майлз. Работа их была нелегкой, ведь времени мало, испытания не всегда были безопасными, а руководство и бюрократизм огромной компании Форда не способствовали быстрым результатам.

Зато уровень поставленной задачи и амбиции основных участников этой авантюры позволили им войти в историю, а зрителям – получить прекрасное кино.

Режиссерская работа

Снял фильм Аутсайдеры Джеймс Мэнголд. Сделать это оказалось непросто, ведь он пытался взять сценарий в работу еще десять лет назад. Но получил разрешение от студии 20th Century Fox только после того, как снял успешного Логана, а также согласился урезать бюджет ниже планки в $100 млн.

У него вышло настоящее кинополотно на два с половиной часа, куда поместились как индивидуальные истории персонажей, так и разработка болида GT40.

Львиную долю хронометража занимают, собственно, гонки. Если вы не знаете реальную историю команды Форда на Ле-Мане 1966 года, советую не открывать Википедию для сохранения интриги. Поверьте, этот случай настолько необычный, что иногда трудно поверить в его правдивость. Хотя для художественной выразительности события несколько откорректировали.

Мэнголду удалось довольно удачно скомпоновать Аутсайдеров. Историческая и техническая достоверность подогнаны для оптимального восприятия зрителями, а персональные истории главных персонажей не переступают границу допустимой мелодраматичности и не замедляют темп ленты.

Актеры

Кэрролла Шелби и Кена Майлза сыграли лауреаты премии Оскар Мэтт Деймон и Кристиан Бейл. Говорят, что сначала на эти роли рассматривали Тома Круза и Брэда Питта.

Именно на этих персонажах держится вся лента, иначе это был бы просто фильм о гонках. Два безудержных любителя скорости олицетворяют на экране чистые амбиции.

Особенно это касается персонажа Бэйла, британского гонщика Кена Майлза со вспыльчивым характером и довольно экстравагантным поведением. Он, как никто, знал и чувствовал легендарную модель Ford GT40, ведь собственноручно помогал своему другу Шелби создать этот болид для автогонок.

А еще он прекрасно умел уловить момент, когда нужно рискнуть. Это черта, отличающая просто успешных людей от чемпионов.

Когда же он колебался, на помощь приходил верный друг Шелби с культовой фразой Go like hell (Мчи, как черт).

Бэйл не был бы собой, если бы опять не экспериментировал с собственным телом. Для прошлой роли Дика Чейни он сильно располнел, а вот его персонаж в Аутсайдерах худой. Поэтому актеру пришлось сбросить почти 30 кило за 7 месяцев.

Владелец конструкторского бюро Шелби – единственный американец, взявший золото в Ле-Мане. После вынужденной отставки как гонщика он воплотил свою страсть в создании кастомных спорткаров. Именно его, прямолинейного и вечно жующего жвачку, Генри Форд ІІ нанял, чтобы утереть нос Энцо Феррари, который назвал американские авто отвратительными.

Разработанный Шелби автомобиль стал символом новой эпохи для Ford, ведь победа в гонке была нужна компании для выхода на рынок спорткаров, где господствовал Chevrolet.

Форда сыграл Трейси Леттс, которого вы могли видеть в Секретном досье. Тучный и почтенный Форд в его исполнении олицетворяет неповоротливую корпорацию, живущую с гордостью о прежних достижениях и погрязшую в бюрократии.

Есть здесь и легендарный президент Ford Ли Якокка в исполнении Джона Бернтала (сериал Каратель). Якокка вошел в историю благодаря менеджерскому таланту, советую почитать о нем книгу, там есть чему поучиться.

В фильме этот персонаж не на первом плане, однако именно его идеей было принять участие в гонке и пригласить Шелби. К сожалению, реальный Ли не дожил до премьеры всего четыре месяца, скончавшись в возрасте 94-х лет.

Впечатления

Фильм Аутсайдеры получился динамичным и драматичным кинополотном о неординарной истории противостояния. Форд бросил вызов Феррари, Шелби – бюрократии автоконцерна, Майлз – силе земного притяжения.

За этими амбициозными мужчинами и их общей дорогой к цели очень интересно наблюдать. Картина пропитана любовью к автомобилям, так что даже наиболее умеренный зритель после просмотра захочет себе спорткар.

Каждый персонаж этого фильма, кроме разве что автомехаников, преисполнен амбициями. Амбиции – это топливо, дающее тебе тягу для свершений, толкающее вперед и вверх. Но они же могут одурманить и ослепить. Укротишь их, станешь командным игроком и добьешься успеха. Если же победят они – рискуешь сгореть до финиша.

Сюжет: 8/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 8/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Ukrainian Film Distribution, IMDB

Видео: Ukrainian Film Distribution