PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

В стиле Дэвида Линча: Alyona Alyona выпустила клип на песню Мамин суп

Украинская рэперша Alyona Alyona презентовала клип на песню Мамин Суп.

В стиле Дэвида Линча: Alyona Alyona выпустила клип на песню Мамин суп

Украинская популярная хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила новое видео под названием Мамин суп.

11-минутный ролик перенасыщен запредельными странностями, к которым можно отнести разговоры двух лирических героев, произносящих тест задом наперед. Также в видео много киноприемов, которые характерны для американского режиссера Дэвида Линча, в особенности в сериале Твин Пикс (Лучший хоррор-сериал всех времен).

Читайте: Завтра: Alyona Alyona представила клип с ONUKA и Noize MC

– Режиссер Ян Болотов – человек будущего. Его видение очень импонирует мне. На первый взгляд простой трек, но он очень круто его интерпретировал. На самом деле, в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев, – прокомментировала видеоработу Alyona Alyona.

Ранее Факты ICTV писали, что певица MARUV опубликовала новый клип на песню Don’t Stop.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Латекс и огонь – MARUV выпустила зажигательный клип на песню Don’t Stop
Латекс и огонь – MARUV выпустила зажигательный клип на песню Don’t Stop
Мой парень лох: Время и Стекло презентовали новый клип
Мой парень лох: Время и Стекло презентовали новый клип
Little Big - Rock-Paper-Scissors: премьера клипа
Little Big выпустили новый клип Rock-Paper-Scissors
Elefante: Настя Каменских презентовала новый сингл на испанском
Elefante: Настя Каменских презентовала новый сингл на испанском
Look At Her Now: Селена Гомес выпустила второй сингл за неделю
Look At Her Now: Селена Гомес выпустила второй сингл за неделю
СВ2: группа Mozgi выпустила клип на саундтрек к украинской комедии
СВ2: группа Mozgi выпустила клип на саундтрек к украинской комедии
Спасают Землю от космических овец – новый клип группы Mozgi
Спасают Землю от космических овец – новый клип группы Mozgi
Теперь тебе 30: Дантес впервые за пять лет презентовал новый клип
Теперь тебе 30: Дантес впервые за пять лет презентовал новый клип
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка