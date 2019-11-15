Украинская рэперша Alyona Alyona презентовала клип на песню Мамин Суп.

Украинская популярная хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила новое видео под названием Мамин суп.

11-минутный ролик перенасыщен запредельными странностями, к которым можно отнести разговоры двух лирических героев, произносящих тест задом наперед. Также в видео много киноприемов, которые характерны для американского режиссера Дэвида Линча, в особенности в сериале Твин Пикс (Лучший хоррор-сериал всех времен).

Читайте: Завтра: Alyona Alyona представила клип с ONUKA и Noize MC

– Режиссер Ян Болотов – человек будущего. Его видение очень импонирует мне. На первый взгляд простой трек, но он очень круто его интерпретировал. На самом деле, в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев, – прокомментировала видеоработу Alyona Alyona.

Ранее Факты ICTV писали, что певица MARUV опубликовала новый клип на песню Don’t Stop.