Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в новой коллекции своего бренда Inamorata.

Топ-модель Эмили Ратаковски анонсировала выпуск новой коллекции костюмов своего модного бренда Inamorata.

28-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в разных костюмах, состоящих из мини-юбки и строгого жакета.

Читайте: С фотографом спите? Полубонаженная Лобода показала, как просыпается

На рекламных фото Ратаковски появилась без нижнего белья, обнажив грудь и ноги.

– Костюмы Inamorata! Представьте мое лицо, когда я узнала, что практически все размеры были распроданы всего за несколько часов!, – написала модель.



















Снова без белья: Ратаковски обнажила грудь в рекламе своего бренда / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что певица Ани Лорак опубликовала откровенное фото и анонсировала выход нового сингла.

Фото: emrata