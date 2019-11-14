Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в новой коллекции своего бренда Inamorata.
Топ-модель Эмили Ратаковски анонсировала выпуск новой коллекции костюмов своего модного бренда Inamorata.
28-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в разных костюмах, состоящих из мини-юбки и строгого жакета.
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На рекламных фото Ратаковски появилась без нижнего белья, обнажив грудь и ноги.
– Костюмы Inamorata! Представьте мое лицо, когда я узнала, что практически все размеры были распроданы всего за несколько часов!, – написала модель.
Снова без белья: Ратаковски обнажила грудь в рекламе своего бренда / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что певица Ани Лорак опубликовала откровенное фото и анонсировала выход нового сингла.
Фото: emrata
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