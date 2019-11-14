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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Снова без белья: Ратаковски обнажила грудь в рекламе своего бренда

Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в новой коллекции своего бренда Inamorata.

Снова без белья: Ратаковски обнажила грудь в рекламе своего бренда

Топ-модель Эмили Ратаковски анонсировала выпуск новой коллекции костюмов своего модного бренда Inamorata.

28-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в разных костюмах, состоящих из мини-юбки и строгого жакета.

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На рекламных фото Ратаковски появилась без нижнего белья, обнажив грудь и ноги.

– Костюмы Inamorata! Представьте мое лицо, когда я узнала, что практически все размеры были распроданы всего за несколько часов!, – написала модель.

Снова без белья: Ратаковски обнажила грудь в рекламе своего бренда / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что певица Ани Лорак опубликовала откровенное фото и анонсировала выход нового сингла.

Фото: emrata

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