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Джокер собрал почти $1 млрд в мировом прокате

Фильм Джокер почти за два месяца в мировом прокате заработал $998 миллионов.

Джокер собрал почти $1 млрд в мировом прокате

Фильм Тодда Филлипса заработал $998 миллионов в мировом прокате, что в 16 раз больше производственного бюджета в $62,5 млн.

Планируется, что вскоре лента соберет $1 млрд и войдет в клуб миллиардеров.

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Кроме того, картина будет первым фильмом с ограничением по возрасту до 16 лет в истории мирового кинематографа, которой удалось пробиться в этот клуб.

Теперь в списке фильмов, собравших более миллиарда долларов в мировом прокате, значатся 44 картины.

Ранее Факты ICTV пискали, что 14 ноября на широкие экраны вышло продолжение знаменитой франшизы Ангелы Чарли. Режиссером новой картины стала Элизабет Бэнкс, она же сыграла одну из ролей в фильме. Новых ангелов исполнили актрисы нового поколения: Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

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