В сети появился второй посмертный альбом Lil Peep под названием Everybody’s Everything.

Появился второй посмертный альбом Lil Peep – Everybody’s Everything, который состоит из 19 треков. Также в пластинке есть дуэтные работы с Rich The Kid, iLoveMakonnen, Diplo и Fall Out Boy.

Важный плюс альбома: звучание вошедших в него треков получилось таким, как это задумывал Lil Peep. На 2020 год запланирован выход еще одного посмертного альбома.

Также на этой неделе у Lil Peep вышел клип Belgium, снятый во время его поездки в Гент в рамках европейского тура.

Напомним, Lil Peep скончался в возрасте 21 года в ноябре 2017 года от передозировки транквилизаторами. В 2018 году состоялся выход первой посмертной пластинки рэпера Come Over When Youʼre Sober (Part 2).