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MARUV отменила выступление в России – причина

Украинская певица MARUV отменила выступление в России из-за плохого самочувствия.

MARUV отменила выступление в России – причина

Популярная певица MARUV направлялась в Уфу (Россия) на празднование дня рождения радио Energy.

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Однако в аэропорту артистке стало плохо и она была вынуждена отменить выступление.

– Дорогие друзья, Уфа, все, кто сегодня собирались прийти на фестиваль Energy, на мое выступление. К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо на пересадке, вот я нахожусь сейчас в аэропорту.

Я, к сожалению, даже вот не вылетела к вам. Мне очень жаль, я надеюсь, мы с вами увидимся еще обязательно, а вы обязательно следите за своим здоровьем, помните, что нужно нормальное количество часов спать и нормально питаться, иначе будете, как я – очень сильно потом болеть, – обратилась к фанам в Instagram MARUV.

Ранее Факты ICTV писали, что MARUV презентовала клип на трек Don’t Stop, который войдет в новый мини-альбом Hellcat Story.

Фото: maruvofficial

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