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Булитко станцевала вальс с Чапкисом и вышла в финал

Хореограф Григорий Чапкис вышел на паркет вместе с парой украинской актрисы Виктории Булитко и танцора Дмитрия Дикусара.

Булитко станцевала вальс с Чапкисом и вышла в финал

Звезда юмористического Дизель Шоу Виктория Булитко в паре с Дмитрием Дикусаром вышли в финал танцевального шоу.

К выступлению пары в 13 выпуске присоединился украинский хореограф Григорий Чапкис. Втроем они станцевали вальс.

– Сегодняшний танец будет посвящен моей любимой женщине, которая в зале. Ей 38, мне 90, – сказал Чапкис.

Оценки за номер выставляли балерина Екатерина Кухар хореографы Франсиско Гомес и Влад Яма.

Танец Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара оценили в 28 баллов. Пара в финале.

Читайте: Булитко вместе с Дикусаром – как отреагировали актеры Дизель шоу

Напомним, Виктория Булитко является участницей юмористического шоу на канале ICTV, а недавно комики Дизель Шоу показали, что может случиться, если в Украине легализируют медицинскую марихуану.

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