Кто стал претендентом на получение статуэток юбилейной премии М1 Music Awards – смотрите в материале Фактов ICTV.
М1 Music Awards празднует свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно украинские исполнители в разных жанрах будут бороться за победу в 10 номинациях, в том числе Певец года, Певица года, Группа года, Лучший клип, Dance Parade, Рок. Только Рок! и другие.
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Премия будет проходить 30 ноября во Дворце спорта в Киеве. В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные номера представят Тина Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменских, Сергей Бабкин, alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, MOZGI, NIKITA LOMAKIN, Антитела и Dan Balan.
Музыкальным продюсером премии во второй раз стала обладательница пяти наград М1 Music Awards Тина Кароль.
Полный список номинантов М1 Music Awards. Пять:
Певец года:
- MONATIK
- ALEKSEEV
- MELOVIN
- Олег Винник
- Сергей Бабкин
Певица года:
- Michelle Andrade
- Джамала
- NK | Настя Каменских
- Злата Огневич
- Тина Кароль
Группа года:
- DZIDZIO
- KADNAY
- Mozgi
- Время и Стекло
- Воплі Відоплясова
Прорыв года:
- MELOVIN – Ти
- Артем Пивоваров – No.1
- Alyona alyona – Велика й смішна
- КОРРУПЦИЯ – Красный бархат
- Alina Pash feat. FREEL – Не пили
Клип года:
- Michelle Andrade – Hasta La Vista
- TARABAROVA – Мені казково
- NIKITA LOMAKIN – Виолончель
- Тина Кароль – Вабити
- MONATIK – Каждый раз
Хит года совместно с радиостанцией Хіт FM:
- MONATIK – Love It Ритм
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
- Антитіла – Вірила
- Время и Стекло – Дим
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
Рок. Только Рок! совместно с радиостанцией Радіо Рокс:
- Антитіла – Вірила
- THE HARDKISS – Коханці
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
- Тина Кароль и Бумбокс – Безодня
- Сергей Бабкин – Моє кохання
Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Україна:
- Время и Стекло – Дим
- Злата Огневич – Солодка кара
- Виталий Козловский – Мала
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- Мята – Там, де рай
Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM:
- Kishe – Цю ніч
- MARUV – Siren Song
- MONATIK – Love It Ритм
- Alyona alyona & Alina Pash – Падло
- Время и Стекло – Дим
Золотий грамофон совместно с радиостанцией Русское Радио Україна:
- Время и Стекло – Дим
- Оля Цибульская – Дівчинка
- Олег Винник – Роксолана
- Тина Кароль – Сила высоты
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
Ранее Факты ICTV писали, что группа Время и Стекло представила клип на композицию Лох из нового альбома VISLOVO.