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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

М1 Music Awards 2019 – список номинантов премии (ГОЛОСОВАНИЕ)

Кто стал претендентом на получение статуэток юбилейной премии М1 Music Awards – смотрите в материале Фактов ICTV.

М1 Music Awards 2019 – список номинантов премии (ГОЛОСОВАНИЕ)

М1 Music Awards празднует свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно украинские исполнители в разных жанрах будут бороться за победу в 10 номинациях, в том числе Певец года, Певица года, Группа года, Лучший клип, Dance Parade, Рок. Только Рок! и другие.

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Премия будет проходить 30 ноября во Дворце спорта в Киеве. В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные номера представят Тина Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменских, Сергей Бабкин, alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, MOZGI, NIKITA LOMAKIN, Антитела и Dan Balan.

Музыкальным продюсером премии во второй раз стала обладательница пяти наград М1 Music Awards Тина Кароль.

Полный список номинантов М1 Music Awards. Пять:

Певец года:

  • MONATIK
  • ALEKSEEV
  • MELOVIN
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

Певица года:

  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич
  • Тина Кароль

Группа года:

  • DZIDZIO
  • KADNAY
  • Mozgi
  • Время и Стекло
  • Воплі Відоплясова

Прорыв года:

  • MELOVIN – Ти
  • Артем Пивоваров – No.1
  • Alyona alyona – Велика й смішна
  • КОРРУПЦИЯ – Красный бархат
  • Alina Pash feat. FREEL – Не пили

Клип года:

  • Michelle Andrade – Hasta La Vista
  • TARABAROVA – Мені казково
  • NIKITA LOMAKIN – Виолончель
  • Тина Кароль – Вабити
  • MONATIK – Каждый раз

Хит года совместно с радиостанцией Хіт FM:

  • MONATIK – Love It Ритм
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ  – Зорі запалали
  • Антитіла – Вірила
  • Время и Стекло – Дим
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю

Рок. Только Рок! совместно с радиостанцией Радіо Рокс:

  • Антитіла  – Вірила
  • THE HARDKISS – Коханці
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали
  • Тина Кароль и Бумбокс – Безодня
  • Сергей Бабкин – Моє кохання

Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Україна:

  • Время и Стекло – Дим
  • Злата Огневич – Солодка кара
  • Виталий Козловский – Мала
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • Мята – Там, де рай

Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM:

  • Kishe – Цю ніч
  • MARUV – Siren Song
  • MONATIK – Love It Ритм
  • Alyona alyona & Alina Pash – Падло
  • Время и Стекло – Дим

Золотий грамофон совместно с радиостанцией Русское Радио Україна:

  • Время и Стекло – Дим
  • Оля Цибульская – Дівчинка
  • Олег Винник – Роксолана
  • Тина Кароль – Сила высоты
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю

Ранее Факты ICTV писали, что группа Время и Стекло представила клип на композицию Лох из нового альбома VISLOVO.

Фото: Информатор

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