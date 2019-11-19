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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Убирал вольеры и работал на стройке: как Корогодский выживал в Луцке

Известный украинский бизнесмен Гарик Корогодский принял участие в реалити-шоу Богач-Бедняк на ICTV, в рамках которого два дня пытался выживать в чужом городе.

гарік корогодський

Согласно правилам проекта, Гарик Корогодский в течение двух дней жил в Луцке.

Бизнесмен остался без денег, гаджетов, охраны, помощников и автомобиля. Но он получил дешевую одежду, простой мобильный телефон, бутылку воды и билеты на проезд в общественном транспорте.

Первое место работы Гарик Корогодский нашел как только сошел с поезда. За 250 грн он убирал скошенную траву и опрыскивал фруктовые деревья у местного жителя.

Затем бизнесмен работал на строительной площадке разнорабочим. Он вывозил кирпич и подавал цементный раствор другим рабочим. За 2,5 часа такой работы Гарик Корогодский получил 150 грн.

Ночевал бизнесмен в недостроенном помещении, где прежде должен был убрать.

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На второй день эксперимента Гарик Корогодский устроился на работу в местный зоопарк. Там за 150 грн он чистил медвежий вольер, кормил львов и тигров.

После этого он пошел раздавать листовки в костюме куска пиццы. За два часа такой работы он получил 160 грн.

На третий день Гарик Корогодский вернулся к привычной жизни, после чего отблагодарил всех, кто ему помогал.

В частности, он пожертвовал Луцком зоопарке 50 тыс. грн, а своему первому работодателю подарил два билета на матч Ливерпуля.

Ранее Факты ICTV писали, почему звезды мечтают быть обычными людьми.

Фото: Гарик Корогодский

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