Поклонники украинских знаменитостей присылают им не только приятные слова и цветы, но и угрозы. О другой стороне популярности читайте – далее в материале.

Звезды рассказали о том, как некоторые фанаты прибегают к запугиванию и угрозам.

Ведущая Снежана Егорова призналась, что ей много раз угрожали убийством, а певец Владимир Дантес сказал, что ему обещали физическую расправу.

Лидера группы Антитела Тараса Тополь пугали взрывным пакетом.

– Угрозы случается каждый день. Я получаю много позитива и много негатива, это часть общественной жизни и я к ней привык, как все другие известные люди, – рассказал лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров.

Быть публичным человеком и не иметь недоброжелателей – вещи несовместимые. Всегда найдется тот, кто посягнет на твою популярность, безопасность, а может и жизни.

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Более об угрозах знаменитостям смотрите в сюжете.

Напомним, популярная украинская группа Антитела презентовала альбом под названием Hello и одноименный клип.