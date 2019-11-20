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Где и когда смотреть M1 Music Awards 2019

Когда будет проходить премия M1 Music Awards 2019, а также где можно будет посмотреть трансляцию церемонии – в материале Фактов ICTV.

M1 Music Awards

Украинская музыкальная премия M1 Music Awards 2019 празднует свой первый юбилей – пять лет.

В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменских, Сергей Бабкин, Alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, Mozgi, NIKITA LOMAKIN, Антитела и Dan Balan.

Читайте: М1 Music Awards 2019 – список номинантов премии (ГОЛОСОВАНИЕ)

Музыкальным продюсером премии во второй раз стала Тина Кароль.

М1 Music Awards. Пять будет проходить 30 ноября в киевском Дворце спорта.

Транслировать церемонию вручения премии M1 Music Awards 2019 будет телеканал M1, начало в 18.00. 

Ранее Факты ICTV писали, что группа Время и Стекло представила клип на композицию Лох из нового альбома VISLOVO.

Фото: Информатор

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