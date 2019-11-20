В сети появился второй трейлер экранизации мюзикла Кошки.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер полнометражной адаптации одноименного бродвейского мюзикла Кошки.

У зрителей кадры новой картины вызвали недоумение и большое количество вопросов. Причина в том, что актеры изображают на экране прямоходящих кошек без половых признаков, которые танцуют и поют.

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Жанр киноленты – эпический мюзикл. По мнению авторов, фильм переосмысливает мюзикл для нового поколения, с впечатляющим оформлением, включая разные арт-технологии и танцевальные стили – от балета до хип-хопа.

Режиссер фильма – лауреат премии Оскар Том Хупер (Король говорит!).

В картине сыграют Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Тейлор Свифт.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появился трейлер анимационного сериала Харли Квинн, который выйдет на платформе DC Universe.