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Безумная любовь – Олег Винник презентовал песню в стиле 80-х

Популярный украинский певец Олег Винник представил новую песню под названием Безумная любовь.

Безумная любовь – Олег Винник презентовал песню в стиле 80-х

Певец Олег Винник представил новое Lyric-видео на песню Безумная любовь.

Песня Безумная любовь станет главным синглом в туре 2020 года, который начнется концертным марафоном городами Украины по случаю Дня влюбленных, а завершится следующей осенью в Европе.

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Также певец рассказал, что во время сольного концерта во Дворце спорта зрители увидят особый номер под эту композицию.

В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская певица MARUV опубликовала новый клип на песню Don’t Stop.

Фото: olegg.vynnyk

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