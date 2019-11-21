Популярный украинский певец Олег Винник представил новую песню под названием Безумная любовь.

Певец Олег Винник представил новое Lyric-видео на песню Безумная любовь.

Песня Безумная любовь станет главным синглом в туре 2020 года, который начнется концертным марафоном городами Украины по случаю Дня влюбленных, а завершится следующей осенью в Европе.

Читайте: В стиле Дэвида Линча: Alyona Alyona выпустила клип на песню Мамин суп

Также певец рассказал, что во время сольного концерта во Дворце спорта зрители увидят особый номер под эту композицию.

В композиции можно услышать отголоски эстетики 80-х: уверенный танцевальный ритм и романтический надрыв.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская певица MARUV опубликовала новый клип на песню Don’t Stop.

Фото: olegg.vynnyk