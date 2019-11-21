Джамала презентовала саундтрек к фильму Цена правды. Факты ICTV публикуют текст песни Ціна правди.

Ціна правди – саундтрек одноименного фильма о геноциде украинского народа в 1932-1933 гг.

Премьера клипа Джамалы на песню Ціна правди состоялась 21 ноября.

Джамала – Ціна правди (текст песни)

На губах сплять слова

Крає їх темрява

Світ осліп і оглух

Ти один. Серед мовчання

Тобі навіщо сни чужі?

Там біль і мука назавжди

Чом не лишився на межі?

Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся

Без надій – так влаштоване життя.

Не здавайся –

То є шанс не піти у небуття.

Сподівайся

правда йде

її не перемогти

Не здавайся

Можеш стати героєм саме ти

Ти – герой

У всього є ціна.

І заплатять сповна

За усіх, хто пішов.

Ти один знаєш правду цю

Твій голос – голоси німих.

Коханих, ніжних, незламних.

Без тебе не почують їх.

Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся

Без надій – так влаштоване життя.

Не здавайся –

То є шанс не піти у небуття

Сподівайся

правда йде

її не перемогти

Не здавайся

Можеш стати героєм саме ти

Світ осліп

Сплять слова

Ти – один

Тобі навіщо сни чужі?

Там біль і мука назавжди

Чом не лишився на межі?

Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся

Без надій – так влаштоване життя.

Не здавайся –

То є шанс не піти у небуття

Сподівайся

правда йде

її не перемогти

Не здавайся

Можеш стати героєм саме ти

Ціна правди – видео

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Цена правды – фильм польского режиссера Агнешки Холланд. История основана на реальных событиях и рассказывает о молодом репортере Гарете Джонсе, который первым в западной прессе под собственным именем рассказал о Голодоморе.

Впервые ленту показали на 69-м Берлинском международном кинофестивале. В Украине премьера фильма Цена правды запланирована на 28 ноября 2019 года.