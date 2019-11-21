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Джамала – Ціна правди: текст песни и клип

Джамала презентовала саундтрек к фильму Цена правды. Факты ICTV публикуют текст песни Ціна правди.

Джамала – Ціна правди: текст песни и клип

Ціна правди – саундтрек одноименного фильма о геноциде украинского народа в 1932-1933 гг.

Премьера клипа Джамалы на песню Ціна правди состоялась 21 ноября.

Джамала – Ціна правди (текст песни)

На губах сплять слова
Крає їх темрява
Світ осліп і оглух
Ти один. Серед мовчання

Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття.

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Ти – герой

У всього є ціна.
І заплатять сповна
За усіх, хто пішов.
Ти один знаєш правду цю

Твій голос – голоси німих.
Коханих, ніжних, незламних.
Без тебе не почують їх.
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Світ осліп
Сплять слова
Ти – один

Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Ціна правди – видео

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Цена правды – фильм польского режиссера Агнешки Холланд. История основана на реальных событиях и рассказывает о молодом репортере Гарете Джонсе, который первым в западной прессе под собственным именем рассказал о Голодоморе.

Впервые ленту показали на 69-м Берлинском международном кинофестивале. В Украине премьера фильма Цена правды запланирована на 28 ноября 2019 года.

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