Джамала презентовала саундтрек к фильму Цена правды. Факты ICTV публикуют текст песни Ціна правди.
Ціна правди – саундтрек одноименного фильма о геноциде украинского народа в 1932-1933 гг.
Премьера клипа Джамалы на песню Ціна правди состоялась 21 ноября.
Джамала – Ціна правди (текст песни)
На губах сплять слова
Крає їх темрява
Світ осліп і оглух
Ти один. Серед мовчання
Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній
Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття.
Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти
Ти – герой
У всього є ціна.
І заплатять сповна
За усіх, хто пішов.
Ти один знаєш правду цю
Твій голос – голоси німих.
Коханих, ніжних, незламних.
Без тебе не почують їх.
Прошу, зроби цей крок останній
Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття
Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти
Світ осліп
Сплять слова
Ти – один
Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній
Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття
Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти
Ціна правди – видео
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Цена правды – фильм польского режиссера Агнешки Холланд. История основана на реальных событиях и рассказывает о молодом репортере Гарете Джонсе, который первым в западной прессе под собственным именем рассказал о Голодоморе.
Впервые ленту показали на 69-м Берлинском международном кинофестивале. В Украине премьера фильма Цена правды запланирована на 28 ноября 2019 года.