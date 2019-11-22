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Don’t U Waste My Tim: MARUV представила новый клип

Украинская певица MARUV представила клип на песню Don’t U Waste My Tim.

MARUV

Maruv представила новую песню Don’t U Waste My Time и клип на нее. Это уже третья часть проекта Hellcat Story — музыкального сериала, который позднее перерастет в одноименный EP.

Четвертый, завершающий эпизод мы сможем увидеть и услышать через неделю, 29 ноября.

Читайте: To Be Mine: MARUV выпустила клип на песню из нового альбома

К слову, 29 октября MARUV и казахский певец Jah Khalib выпустили совместный трек под названием По льду.

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