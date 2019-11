Восьмой альбом Coldplay Everyday Life вышел 22 ноября.

Everyday Life – это первый двойной альбом Coldplay.

Британская группа Coldplay выпустила анимационный клип на композицию Daddy из нового двойного альбома Everyday Life, а также заявила о приостановке концертов из-за опасений музыкантов, считающих, что их гастроли плохо влияют на окружающую среду.

В клипе Daddy показана история девочки, которая отправилась через океан на весельной лодке в поисках своего отца.

На восьмом альбоме Coldplay вполне органично уживается добрая дюжина стилей и жанров. Есть тут и довольно редкий для группы социальный комментарий — песня Trouble in Town, где за парой деликатных куплетов о расизме следует запись всамделишного диалога полицейского и жертвы его агрессии.

Но лучше всего у Coldplay по-прежнему получается гладить душу пронзительными балладами вроде трека Daddy.

Группа исполнила все песни с нового альбома в рамках концерта. Сам концерт прошел в Аммане, Иордания, а его трансляцию можно посмотреть на YouTube.

