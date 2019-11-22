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F & M: Lindemann выпустили новый альбом

Немецкий дуэт Lindemann выпустил второй альбом под названием F & M.

Lindemann

Вокалист Тилль Линдеманн и вокалист проектов Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен презентовали альбом F & M на немецком языке.

Полное название альбома дуэта Lindemann расшифровывается как Frau und Mann, то есть Женщина и Мужчина.

Читайте: Я не в рабстве, я в любви: Лобода проговорилась об отношениях с Линдеманном

В него вошли 13 композиций, в частности, три ранее представленные песни: Knebel, Ich weiß es nicht и Steh auf. На песню Knebel дуэт  уже выпустил клип.

Напомним, немецкая группа Lindemann выступит в Киеве 6 марта 2020 года.

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