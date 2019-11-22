Наталья Могилевская презентовала клип на песню Покохала. Видео и текст песни публикуют Факты ICTV.

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала клип к романтическому треку Покохала. Премьера видео состоялась 22 ноября.

На видео Покохала певица предстала застенчивой украинкой, которая нашла свою любовь.

Клип снял режиссер Игорь Швидченко. На фоне живописных Карпат можно увидеть немало красивых мужчин с рельефными телами.

По сюжету, из всех красавцев певица выбрала только одного.

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Наталья Могилевская – Покохала (текст песни)

Не питай,

Чому так мало вдома я

Допомагала,

Де була і з ким гуляла…

Мамо, я!

Я промовчала…

Не тримай мене, благаю,

Я лечу від свого краю…

Не кажи мені нічого,

Я лечу до нього!..

Мамо, я!

Я своє серце шукала!

Плакала,

Що я любові не знала…

А йа-йай,

Як я його цілувала!

Мамо, я!

Я покохала! (2)

А весна мене чекала,

Я тобі лише сказала,

Що життя його шукала…

Мамо, я!

Я покохала!

Відпусти!

Не плач за мною,

Це моя дівоча доля!

Відпусти мене, благаю,

Мамо, я кохаю!

Мамо, я!

Я своє серце шукала!

Плакала,

Що я любові не знала…

А йа-йай,

Як я його цілувала!

Мамо, я!

Я покохала!

Накануне премьеры Покохала Наталья Могилевская не раз признавалась в том, что влюблена и начала новый роман. Однако показывать поклонникам возлюбленного певица не спешит.

Чего не скажешь об Олеге Виннике, который накануне сольного концерта в Киеве показал свою Безумную любовь.