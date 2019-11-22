Daddy – лирическая композиция о поисках отца, которая вошла в восьмой альбом группы Coldplay. Перевод песни Daddy читайте на сайте Факты ICTV.

Британская группа Coldplay выпустила анимационный клип на композицию Daddy из нового двойного альбома Everyday Life. Клип на песню Daddy сняли аниматоры, придумавшие Уоллеса, Громита и барашка Шона бристольской студии Aardman.

В клипе показана история девочки, которая отправилась через океан на весельной лодке в поисках своего отца.

– Пап, ты где-то рядом? Папа, ты не выйдешь поиграть? Папа, тебе все равно? Я знаю, тебе тоже больно, но мне не хватает тебя, – звучат слова песни.

За сутки клип собрал почти 2 млн просмотров на YouTube.

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Daddy перевод песни

Папа, ты там?

Папа, ты не придешь играть?

Папа, тебе все равно?

Неужели ты ничего не хочешь сказать?

Я знаю,

Тебе тоже больно,

Но ты мне нужен, да.

Папочка, если ты там,

Папочка, все, что я хочу сказать,

Ты так далеко,

О, ты так далеко.

Все хорошо,

Все хорошо,

Я в порядке.

Папа, ты там?

Папа, почему ты убежал прочь?

Папа, с тобой все хорошо?

Смотри, папа, у нас одинаковая причёска,

И папочка, это мой день рождения,

И все, что я хочу сказать.

Ты что, так далеко?

О, ты так далеко.

Все хорошо,

Все хорошо,

Все хорошо.

Ты так далеко.

Ты не придешь и не останешься?

Пожалуйста, останься,

О, пожалуйста, останься.

Ты не придёшь и не останешься?

На один день,

Только на один день.

Напомним, восьмой альбом Coldplay Everyday Life вышел 22 ноября.