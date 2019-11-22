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Папа, ты где-то рядом? Перевод песни Daddy группы Coldplay

Daddy – лирическая композиция о поисках отца, которая вошла в восьмой альбом группы Coldplay. Перевод песни Daddy читайте на сайте Факты ICTV.

Coldplay - Daddy

Британская группа Coldplay выпустила анимационный клип на композицию Daddy из нового двойного альбома Everyday Life. Клип на песню Daddy сняли аниматоры, придумавшие Уоллеса, Громита и барашка Шона бристольской студии Aardman.

В клипе показана история девочки, которая отправилась через океан на весельной лодке в поисках своего отца.

– Пап, ты где-то рядом? Папа, ты не выйдешь поиграть? Папа, тебе все равно? Я знаю, тебе тоже больно, но мне не хватает тебя, – звучат слова песни.

За сутки клип собрал почти 2 млн просмотров на YouTube.

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Daddy перевод песни

Папа, ты там?
Папа, ты не придешь играть?
Папа, тебе все равно?
Неужели ты ничего не хочешь сказать?

Я знаю,
Тебе тоже больно,
Но ты мне нужен, да.

Папочка, если ты там,
Папочка, все, что я хочу сказать,
Ты так далеко,
О, ты так далеко.
Все хорошо,
Все хорошо,
Я в порядке.

Папа, ты там?
Папа, почему ты убежал прочь?
Папа, с тобой все хорошо?
Смотри, папа, у нас одинаковая причёска,
И папочка, это мой день рождения,
И все, что я хочу сказать.

Ты что, так далеко?
О, ты так далеко.
Все хорошо,
Все хорошо,
Все хорошо.

Ты так далеко.

Ты не придешь и не останешься?
Пожалуйста, останься,
О, пожалуйста, останься.
Ты не придёшь и не останешься?
На один день,
Только на один день.

Напомним, восьмой альбом Coldplay Everyday Life вышел 22 ноября.

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