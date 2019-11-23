Эдгар Каминский рассказал подробности развода с бывшей женой Славой из НеАнгелов.

Известный в Украине пластический хирург Эдгар Каминский рассказал правду о разводе с бывшей женой Славой Каминской, которая является солисткой группы НеАнгелы.

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По словам врача, бывшая жена хотела все время себя улучшить и не могла остановиться на этом.

– Она хотела постоянно себя улучшить немного увеличить форму грудь, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил Нет. Мы ругались и могли несколько недель не общаться на эту тему. Я к Славе не вернусь, и это факт, – рассказал Каминский.

Напомним, солистка группы НеАнгелы Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись в июле 2019 года.

Закрытое судебное заседание по делу о расторжении брака произошло 1 июля.

Пара прожила в браке пять лет и воспитывает двоих детей: сына Леонарда и дочь Лауру.

Фото: edgar_kaminskyi