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Премия Оскар 2020 – дата церемонии награждения

Когда будет проходить церемония вручения наград премии  Оскар 2020 – читайте в материале Фактов ICTV.

Оскар 2020

Церемония вручения наград премии Оскар в 2020 году будет проходить 9 февраля (10 февраля в 1:30 по киевскому времени) в театре Долби в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния).

Церемония будет транслироваться в США телерадиокомпанией ABC.

Читайте: Киностудии назвали претендентов-мужчин на Оскар 2020

Номинанты в 24 номинациях будут представлены 13 января 2020 года.

Украинская кинолента Домой (Evge) режиссера Наримана Алиева поборется за место в номинации Международный полнометражный фильм (Лучший фильм на иностранном языке).

Ранее Факты ICTV писали, что кинорежиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер стали лауреатами почетной премии Оскар за выдающийся вклад в кинематограф.

Фото: Dreamstime

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