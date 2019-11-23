PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

О депрессии, уходе со сцены и одиночестве: Ветлицкая дала откровенное интервью

55-летняя российская певица Наталья Ветлицкая в интервью рассказала о жизни, любви и пережитых трудностях.

О депрессии, уходе со сцены и одиночестве: Ветлицкая дала откровенное интервью

Наталья Ветлицкая дала интервью в одном из телевизионных российских шоу, в котором призналась, что много лет боролась с жесточайшей депрессией. Она заявила, что от суицида ее спасали только мысли о дочке.

Также она рассказала о том, почему ушла со сцены:

– На самом деле, опустошенность у меня началась в какой-то момент… Это был 97-й год. Я почувствовала. Как будто тумблер выключили. И я была прям как бабушка 90-летняя, которой трудно дышать, трудно идти. Буквально каждый шаг мне давался с трудом.

Уехала же она в Испанию из-за здоровья дочери.

– Мне пришлось сделать выбор между карьерой и здоровьем ребенка. На почве беспокойства о дочери я себе заработала невроз. Но сейчас я научилась держать себя в руках, — говорит певица.

Читайте: Кто в семье звезда? Признания известных украинских пар

Также она заявила, что в ее жизни сейчас нет любимого мужчины. Она считает, что из-за ее специфической работы сложно выстроить нормальные отношения.

Напомним, что Наталья Ветлицкая исполнительница хитов Посмотри в глаза, Глаза цвета виски и Магадан.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как успокоиться – пять действенных способов
Как успокоиться – пять действенных способов
От депрессии спасут 35 минут спорта в день – ученые
От депрессии спасут 35 минут спорта в день – ученые
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии – ученые
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии – ученые
Осенняя депрессия: плохое настроение или серьезная болезнь
Осенняя депрессия: плохое настроение или серьезная болезнь
Депрессия в среду: как справиться с самым сложным днем недели
Депрессия в среду: как справиться с самым сложным днем недели
Лікар
Биполярное расстройство: как определить симптомы и начать лечение
Что такое дистимия: как определить симптомы и начать лечение
Что такое дистимия: как определить симптомы и начать лечение
Чего не стоит говорить человеку в депрессии
Чего не стоит говорить человеку в депрессии
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка