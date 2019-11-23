55-летняя российская певица Наталья Ветлицкая в интервью рассказала о жизни, любви и пережитых трудностях.

Наталья Ветлицкая дала интервью в одном из телевизионных российских шоу, в котором призналась, что много лет боролась с жесточайшей депрессией. Она заявила, что от суицида ее спасали только мысли о дочке.

Также она рассказала о том, почему ушла со сцены:

– На самом деле, опустошенность у меня началась в какой-то момент… Это был 97-й год. Я почувствовала. Как будто тумблер выключили. И я была прям как бабушка 90-летняя, которой трудно дышать, трудно идти. Буквально каждый шаг мне давался с трудом.

Уехала же она в Испанию из-за здоровья дочери.

– Мне пришлось сделать выбор между карьерой и здоровьем ребенка. На почве беспокойства о дочери я себе заработала невроз. Но сейчас я научилась держать себя в руках, — говорит певица.

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Также она заявила, что в ее жизни сейчас нет любимого мужчины. Она считает, что из-за ее специфической работы сложно выстроить нормальные отношения.

Напомним, что Наталья Ветлицкая исполнительница хитов Посмотри в глаза, Глаза цвета виски и Магадан.