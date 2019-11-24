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Чем запомнился Давид Бабаев – биография украинского актера

24 ноября стало известно о смерти Давида Бабаева. Факты ICTV собрали самое важное из биографии известного украинского актера.

Давид Бабаев - биография

Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале.

В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, а позже преподавал там на кафедре разговорного жанра.

С 23 декабря 1972 года и до последних дней жизни работал в театре имени Леси Украинки и был ведущим актером труппы.

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В 2013 году актер стал членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины.

Давид Бабаев сыграл в более 50 спектаклях. Самыми популярными стали Школа скандала, Наполеон и корсиканка, Госпожа министерша, Последняя любовь и Мнимый больной.

Напомним, Давид Бабаев умер в ночь с 23 на 24 ноября. Известному украинскому актеру театра и кино было 76 лет. Причина смерти пока не сообщается.

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