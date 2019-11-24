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Умер известный украинский актер Давид Бабаев

В ночь с 23 на 24 ноября в возрасте 77 лет умер украинский актер Давид Бабаев.

Умер Давид Бабаев

Давид Бабаев умер в ночь с 23 на 24 ноября. Известному украинскому актеру театра и кино было 77 лет.

Причина смерти Бабаева пока не сообщается.

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О смерти Бабаева сообщили в театре имени Леси Украинки.

– Особенной для Давида Владимировича была роль Гарри в Последней любви. По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая природной чуткостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль Последняя любовь стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз, – говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября 56-м году жизни скончалась известная балетмейстер Анико Рехвиашвили. Причиной смерти стала длительная болезнь.

 

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