Давид Бабаев умер в ночь с 23 на 24 ноября. Известному украинскому актеру театра и кино было 77 лет.

Причина смерти Бабаева пока не сообщается.

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О смерти Бабаева сообщили в театре имени Леси Украинки.

– Особенной для Давида Владимировича была роль Гарри в Последней любви. По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая природной чуткостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль Последняя любовь стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз, – говорится в сообщении.