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Умерла известная южнокорейская поп-звезда Гу Хара

24 ноября в возрасте 28 лет умерла южнокорейская певица и актриса Гу Хара.

Умерла Гу Хара

Гу Хара умерла в возрасте 28 лет. Южнокорейская певица и актриса была найдена мертвой в своем доме в Сеуле.

Накануне Хара опубликовала в своем Instagram фото с подписью: Спокойной ночи!

 

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Публикация от 구하라 (@koohara__)

Причина смерти Гу Хары неизвестна. Полиция проводит расследование.

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К слову, в мае певица пыталась покончить с собой. Тогда ее без сознания обнаружил менеджер, после чего Хару госпитализировали. Тогда сообщалось, что девушка страдает от депрессии.

Гу Хара являлась экс-участницей корейской группы Kara. В 2015 году она начала сольную карьеру и записала мини-альбом Alohara. Также она снималась в сериалах.

Напомним, 14 октября в возрасте 25 лет умерла известная певица Солли из Южной Кореи. Мертвой звезду обнаружил менеджер в ее доме. Он пришел туда, поскольку Солли какое-то время не отвечала на его звонки.

Источник: newsweek

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