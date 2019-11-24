24 ноября в возрасте 28 лет умерла южнокорейская певица и актриса Гу Хара.

Гу Хара умерла в возрасте 28 лет. Южнокорейская певица и актриса была найдена мертвой в своем доме в Сеуле.

Накануне Хара опубликовала в своем Instagram фото с подписью: Спокойной ночи!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 구하라 (@koohara__) 22 Ноя 2019 в 10:04 PST

Причина смерти Гу Хары неизвестна. Полиция проводит расследование.

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К слову, в мае певица пыталась покончить с собой. Тогда ее без сознания обнаружил менеджер, после чего Хару госпитализировали. Тогда сообщалось, что девушка страдает от депрессии.

Гу Хара являлась экс-участницей корейской группы Kara. В 2015 году она начала сольную карьеру и записала мини-альбом Alohara. Также она снималась в сериалах.

Напомним, 14 октября в возрасте 25 лет умерла известная певица Солли из Южной Кореи. Мертвой звезду обнаружил менеджер в ее доме. Он пришел туда, поскольку Солли какое-то время не отвечала на его звонки.

Источник: newsweek