Премия American Music Awards 2019 с размахом прошла в Лос-Анджелесе. Как выглядели знаменитости на красной дорожке AMA 2019, смотрите в материале Фактов ICTV.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждений American Music Awards 2019. Красная дорожка здесь всегда отличалась неформальностью и смелыми стилистическими решениями.

Дуа Липа выбрала розовое сатиновое платье-колонну Miu Miu цвета фуксии.

Лиззо появилась в многоуровневых оранжевых рюшах и с самой маленькой сумкой Valentino, а экстравагантный Билли Портер продемонстрировал новое платье.

Для очередной красной дорожки AMA 2019 Тейлор Свифт нарядилась в асимметричное темно-зеленое блестящее платье от валлийского дизайнера Джулиена МакДональда.

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Билли Айлиш надела винтажный костюм Burberry. Селена Гомес появилась на церемонии в коротком платье Versace, а Камила Кабельо в нюдовом платье Oscar de la Renta.

Кристина Агиллера удивила образом от Jean Paul Gaultier — белое платье с длинными рукавами и капюшоном, расшитое бисером.































Модные бренды и яркие цвета: как выглядели звезды на American Music Awards 2019 / 8 фотографий

Напомним, 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, победителями в главных категориях стали американские исполнительницы Тейлор Свифт и Билли Айлиш.

Фото: amas