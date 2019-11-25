Какие события происходили в 1 серии сериала Первые ласточки – читайте в материале Фактов ICTV.

1 серия сериала Первые ласточки начинается со знакомства с главными героями – выпускниками школы, которые пришли на праздничную линейку, чтобы услышать свой последний первый звонок.

Однако утренник начался со скандала, который затеял один из учеников Ник Маслов. Он вместо милого видео о выпускниках запустил секс-парад от похотливого зайца, где рассказал об интимных партнершах.

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После этого мать одного из учеников и следователь по профессии Ольга Макарова собрала остальных родителей в актовом зале, где рассказала, что летом двое подростков совершили самоубийства, однако это только на первый взгляд. Ведь правоохранителями не были найдены даже предсмертные записки.

Собрание прервал жуткий крик девушки. Какая трагедия случилась в школе? Смотрите в 1 серии Первых ласточек.

Напомним, первый эпизод сериала Первые ласточки выложили в YouTube еще две недели назад. Сериал моментально подорвал украинский интернет. За первые дни после выхода горячая линия приняла более 1000 звонков и сообщений о буллинге.